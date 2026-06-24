Panamá Nacionales -

Identifican irregularidades en empresas de seguridad

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Servicio Nacional de Migración, desarrollan un operativo en distintos puntos de la ciudad de Panamá donde operan agencias de seguridad. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó que en la Tumba Muerto fueron identificados tres extranjeros portando armas de fuego y sin permiso laboral vigente, y se aplicarán multas contra una empresa que ha recibido varias denuncias.