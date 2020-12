Nimay González • 16 Dic 2020 - 09:02 AM

La ministra consejera de Salud Pública de Panamá, Eyra Ruiz, dio a conocer este miércoles que la ampliación o levantamiento de las nuevas medidas restrictivas anunciadas a partir del 18 de diciembre frente al aumento de los casos positivos de COVID-19, dependerá del comportamiento del virus.

Publicidad

“Depende del comportamiento del virus, del comportamiento de las personas, del número de casos, del número de fallecidos y del sistema de salud si está aguantando el aumento de casos y número de hospitalizaciones, entonces esto es dinámico, si vemos que el 4 de enero la cosa no está tan grande como nosotros esperábamos entonces podemos ir relajando las medidas y bajando poco a poco”, explicó Ruiz.

Añadió que se debe tomar en cuenta que los resultados de las medidas adoptadas se verán dentro de dos semanas, por lo que hace el llamado a la población a cooperar y que cumplan con la cuarentena y si no tienen necesidad de salir se queden en casa, “el tema de quedarse en casa no ha variado, tratemos de estar lo menos posible expuestos afuera donde no es nuestra burbuja del hogar, entre más capas tengas entre tu persona y otra persona y el virus, menos probabilidades van a tener de contagiarse”.

Por otro lado detalló que las nuevas restricciones tienen como objetivo tratar de disminuir la movilización y la taza contagio, sin embargo, de tener alguna urgencia de ir a un hospital o buscar algún medicamento se puede salir, además en el caso de los fines de semana de cuarentena total se exceptúan los trabajos esenciales y que por motivo de sus funciones tengan que estar abiertos, cuyos colaboradores deberán portar un carné que los habilite ya que no se emitirán salvoconductos.

En cuanto a los cerco sanitarios, señaló que se establecerán a fin de minimizar el traslado de personas hacia las provincias durante estas fechas, para bajar un poco la presión y la tensión que hay actualmente en el sistema, mientras llega la vacuna y los médicos extranjeros especializados que serán contratados en las áreas de intensivo, cardiología, neumología, medicina familiar y urgenciología.