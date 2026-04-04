Controlan incendio en Chepo: Bomberos hacen llamado urgente

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP) lograron controlar un incendio de masa vegetal registrado en el distrito de Chepo.
El siniestro fue controlado por los bomberos, evitando que se propagara a otras áreas cercanas, en medio de condiciones que favorecen este tipo de emergencias. Hasta el momento no se reportan personas afectadas.
Llamado a prevenir incendios
La entidad reiteró a la ciudadanía una serie de recomendaciones para evitar este tipo de incidentes:
- No realizar quemas
- No arrojar colillas de cigarrillos
- Reportar emergencias de forma inmediata
Los incendios de masa vegetal suelen incrementarse en temporadas secas, por lo que las autoridades hacen énfasis en la prevención y la responsabilidad ciudadana.