Panamá Este Nacionales -  4 de abril de 2026 - 15:19

Controlan incendio en Chepo: Bomberos hacen llamado urgente

Bomberos controlan incendio de masa vegetal en Chepo y advierten a la población evitar quemas y reportar emergencias.

BCBRP

El siniestro fue controlado por los bomberos, evitando que se propagara a otras áreas cercanas, en medio de condiciones que favorecen este tipo de emergencias. Hasta el momento no se reportan personas afectadas.

Llamado a prevenir incendios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040509940062630003?s=20&partner=&hide_thread=false

La entidad reiteró a la ciudadanía una serie de recomendaciones para evitar este tipo de incidentes:

  • No realizar quemas
  • No arrojar colillas de cigarrillos
  • Reportar emergencias de forma inmediata

Los incendios de masa vegetal suelen incrementarse en temporadas secas, por lo que las autoridades hacen énfasis en la prevención y la responsabilidad ciudadana.

