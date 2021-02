Teiga Castrellón • 8 Feb 2021 - 02:48 PM

Judy Meana anunció este lunes que dejará el cargo como Gobernadora de la provincia de Panamá.

“Envié nota al Consejo Municipal, mañana se debe estar presentando ante el Concejo y retornar a mis funciones (de vicealcaldesa), espero hacerlo de la mejor manera junto al Alcalde”, aseguró Meana.

Lo que empezó como un rumor el pasado viernes, fue confirmado por la propia Meana esta tarde luego de que convocara una reunión con los medios en las instalaciones de la Gobernación de Panamá e indicara que su retiro del cargo fue a solicitud del presidente Laurentino Cortizo, “esta mañana el señor Presidente me llamó para informarme que se va a estar renovando la Gobernación de Panamá”.

“Es la decisión del Presidente nombrar y destituir. En esta oportunidad ha sido muy amable, porque el señor Presidente tiene la potestad de renovar su equipo, y qué bonito que me llame, me agradezca, me dice que me va a apoyar en todo lo que necesite”, acotó Meana.

Una vez finalizada su gestión en la Gobernación, Meana confirmó su regreso a ocupar su puesto como vicealcaldesa de la ciudad capital, el cual obtuvo a través del voto popular en las elecciones generales de mayo de 2019.

Cabe señalar que el 7 de abril de 2020 a la comunicadora se le designó como Gobernadora de la provincia de Panamá y el Consejo Municipal del distrito de Panamá aprobó otorgarle licencia sin sueldo a la también vicealcaldesa, desde el 16 de abril 2020.

Meana aprovechó su encuentro con los medios para hacer su informe de Rendición de cuentas en los 10 meses que estuvo frente a la Gobernación de Panamá y en este destaca su labora en la lucha contra el COVID-19 entregando insumos y participando activamente en el Plan Panamá Solidario y en las tareas de trazabilidad; así como la reorganización de la Junta Técnica de la provincia de Panamá en cuatro áreas geográficas (Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Metro y Panamá Este).

Además apoyó los huertos caseros, inspeccionó los asentamientos informales en Las Garzas e implusó la instalación del Consultorio Jurídico Ciudadano que le proporcione asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos económicos, entre otras labores.