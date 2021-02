Nimay González • 9 Feb 2021 - 10:21 AM

El líder del partido Cambio Democrático y excandidato presidencial, Rómulo Roux, cuestionó este martes la falta de participación del Ejecutivo en el diálogo nacional para abordar la crisis actual que enfrenta la Caja de Seguro Social (CSS).

“Nosotros vamos a tener que ponerle más presión al Ejecutivo para que participe, que tenga sus representantes en la mesa, yo lo dije desde el primer día que este es un diálogo que debió ser liderizado por el Ejecutivo… aquí nosotros no vamos a poder avanzar si el Ejecutivo no muestra un compromiso, porque aquí nosotros no podemos permitir que el Ejecutivo se lave las manos de un proceso tan importante, que afecta la vida de tantos panameños y que requiere de acciones urgentes, esto no puede esperar un día más”, enfatizó Roux.

Añadió que lo último que quiere que ocurra es que “esto sea un intento del Ejecutivo para patear la pelota para adelante y no hacer absolutamente nada, o ponerle un par de parches y que le quede a los próximos Gobiernos la responsabilidad de salvar la CSS”.

Añadió que el hecho de que el presidente Laurentino Cortizo haya citado o le haya pedido a la CSS y a su Junta Directiva que iniciaran un proceso de diálogo nacional “no significa que se puede lavar las manos para evitar cualquier costo político, para soluciones reales a problemas tan profundos como este hay que participar, hay que dar la cara y hay que estar dispuestos a asumir un costo político para poder salvar la CSS, para poder salvar la prensión de todos los panameños que la tienen hoy en día y los que aspiran a tenerla; hay que reconocer que hay un problemas estructural en la CSS, que hay un colapso financiero, y que esto ya no se puede dilatar ni un día más”.