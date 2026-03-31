Panamá Nacionales -  31 de marzo de 2026 - 17:58

CSS activa Alerta Verde por Semana Santa con 32 instalaciones de salud

La CSS mantiene habilitada la línea 107, disponible las 24 horas del día ante posibles emergencias que puedan ocurrir durante la Semana Santa.

CSS activa Alerta Verde por Semana Santa.

CSS activa Alerta Verde por Semana Santa.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

Ante el incremento de desplazamientos hacia el interior del país, la Caja de Seguro Social (CSS) activará la Alerta Verde Institucional. Esta medida de contingencia estará vigente desde las 12:00 m. del jueves 2 de abril hasta las 7:00 a.m. del lunes 6 de abril.

El operativo contará con un pie de fuerza de 6,000 funcionarios, incluyendo médicos, especialistas, técnicos de urgencias y personal de soporte. La red de atención estará compuesta por 32 instalaciones de salud (15 hospitales y 17 policlínicas) y una flota de 57 ambulancias equipadas a nivel nacional.

Recomendaciones para Viajeros

  • Salud Crónica: Si padece de enfermedades como diabetes o hipertensión, asegúrese de llevar y tomar sus medicamentos puntualmente.
  • Seguridad Vial: Si va a conducir, evite ingerir bebidas alcohólicas, no utilice el celular al volante y designe a un conductor responsable.
  • Hidratación: Evite la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., y manténgase hidratado constantemente.

Seguridad en Playas y Ríos:

  • Monitoreo: Verifique las condiciones del mar y esté alerta ante posibles crecidas repentinas de ríos.
  • Zonas de Baño: Nade únicamente en áreas con cobertura de guardavidas y evite deportes extremos en zonas no autorizadas.

Línea de Emergencia

Ante cualquier eventualidad, la CSS mantiene habilitada la línea 107, disponible las 24 horas del día.

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