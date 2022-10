28 de octubre: ¿Qué celebran en Panamá?

Importante mencionar que no solo en Panamá celebran el día de San Judas Tadeo, si no que el Santoral Católico lo celebra a nivel internacional. No sólo se conmemora al Patrono de los casos difíciles si no que también para esta misma fecha se conmemora a San Simón, quien fuera Simón el Zelote.

Hay que resaltar que, muchos tienden a confundirse con el otro apóstol también llamado Judas, pero tenía como apellido Iscariote, y a este se le recuerda por la traición que le hizo a Jesús, de ahí que debemos tener claro que en esta ocasión hacemos referencia a San Judas Tadeo que en hebreo significa: alabanzas dadas a Dios.

San Judas Tadeo: ¿Cómo lo celebran en Panamá?

Cientos de feligreses llegarán a la Iglesia San Judas Tadeo, ubicada en Juan Díaz, para celebrar los 62 años de las fiestas patronales de esta figura religiosa y agradecer por los favores recibidos. Al igual que en otras partes del país conmemoran el día junto a su familia.

El pueblo panameño católico como parte de la tradición, cantó Las Mañanitas a San Judas Tadeo, para celebrar su día y orar por sus familiares y allegados. Conocido como el "Patrón de lo imposible", cuenta con fieles creyentes quienes aseguran que por intersección de Jesucristo, es milagroso.