Acodeco pública lista de agencias de viaje que ofrecen paquetes para la Copa Mundial 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) publicó la lista de las agencias de viaje que ofrecen paquetes para la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Saúl Jaramillo, director nacional de Protección al Consumidor, manifestó que el listado es una referencia de las empresas que ofrecen paquetes y señaló que las empresas que desean ser incluidas pueden presentar una solicitud voluntaria.