Acodeco verifica comercios antes del Black Friday 2025 para asegurar ofertas reales

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realiza esta semana un operativo especial en los principales centros comerciales del país con motivo del Black Friday.

El objetivo de esta iniciativa es verificar que las promociones y ofertas publicadas por los establecimientos sean claras, verídicas y cumplan con las disposiciones legales que protegen los derechos de los consumidores.

La inspección busca garantizar el cumplimiento de la Ley 45 de 2007, que regula las ventas especiales, como descuentos, rebajas, liquidaciones y baratillos, entre otras modalidades.

De manera específica, se verifica que:

Los precios estén visibles y correctos. Se revisan tanto los artículos en oferta como los que no lo están, asegurando que los precios sean legibles y estén debidamente marcados.

Las promociones sean rectificadas de inmediato si contienen información errónea o vencida.

La publicidad de las ofertas sea clara y veraz, incluyendo fechas de inicio y finalización, así como cualquier condición aplicable, como disponibilidad mínima de unidades.

Acodeco recordó a los consumidores la importancia de revisar cuidadosamente los anuncios al momento de realizar sus compras. Recomendó verificar los detalles de cada promoción antes de pagar y exigir la factura, el certificado de garantía y las copias de los anuncios, documentos fundamentales para presentar una denuncia en caso de irregularidades.

Para consultas o denuncias, los consumidores pueden utilizar el sistema Sindi, disponible las 24 horas los 7 días de la semana, a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333. También pueden comunicarse mediante las redes sociales @AcodecoPma en Facebook, X o a través de la página web de la institución. Para facilitar la investigación, se sugiere enviar una foto del anuncio o letrero relacionado con la oferta cuestionada.