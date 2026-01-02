Alcalde Mayer Mizrachi denuncia vandalismo y quema de basurero inteligente

El amanecer del primer día del año 2026 dejó una escena negativa para la ciudad capital: un basurero inteligente fue quemado y vandalizado, un hecho que generó rechazo y preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, lamentó el incidente y calificó la situación como un mal comienzo para el nuevo año, al tratarse de un acto que afecta directamente los esfuerzos por mantener una ciudad más limpia, moderna y ordenada.

“Amanecer al primer día del año con un basurero inteligente quemado y vandalizado deja un mal sabor para todos. No hay una sola cámara en el área que capture al vandalizador”, expresó el alcalde.

Vandalizan y queman basurero inteligente en el primer día del 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mayer/status/2006849461272895563?s=20&partner=&hide_thread=false Amanecer al primer día del año con un basurero inteligente quemado y vandalizado deja un mal sabor para todos. No hay una sola cámara en el area que captura el vandalizador. Este 2026 instalaremos +500 nuevas cámaras a lo largo de la ciudad para garantizar la seguridad de todos. pic.twitter.com/ckhLrsWR1d — Mayer Mizrachi (@Mayer) January 1, 2026

Ante la falta de registros visuales que permitan identificar a los responsables, Mizrachi anunció que durante 2026 se instalarán más de 500 nuevas cámaras de videovigilancia a lo largo de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir actos vandálicos y proteger los bienes públicos.

El alcalde reiteró que estos dispositivos serán claves para apoyar las labores de las autoridades, disuadir delitos y garantizar espacios más seguros para residentes y visitantes, especialmente en áreas de alto tránsito.

El hecho ha reavivado el debate sobre el respeto a los bienes públicos y la necesidad de mayor conciencia ciudadana, en momentos en que la capital impulsa proyectos de innovación urbana y gestión inteligente de residuos.