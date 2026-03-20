Alcalde Mayer Mizrachi impulsa proyectos de ciudades inteligentes en Panamá

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, sostuvo una reunión estratégica con John Mills, alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y representantes de la embajada estadounidense. El encuentro tuvo como objetivo principal fortalecer los lazos de cooperación en proyectos de innovación tecnológica para la capital.
- Paradas inteligentes: un proyecto actualmente presentado en una convocatoria de financiamiento por US$700,000, cuyo resultado de adjudicación se encuentra en proceso de confirmación.
- Equidad digital y seguridad: se exploraron mecanismos para impulsar la conectividad y la modernización urbana a través de la tecnología aplicada a la gestión municipal.