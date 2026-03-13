Alexandra Brenes inspecciona albergues para verificar condiciones de menores

La diputada Alexandra Brenes , presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, realizó junto a su equipo de trabajo una gira de inspección en diversos albergues de la provincia de Panamá. Esta iniciativa busca verificar de primera mano las condiciones actuales en las que se encuentran los menores de edad bajo protección.

Al finalizar una de las visitas, Brenes destacó que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) también mantiene operativos de supervisión. Según la diputada, los administradores de estos centros han solicitado apoyo ante dificultades recurrentes, como la atención médica de menores en hospitales cuando no cuentan con la supervisión de un tutor legal.

Asimismo, la parlamentaria explicó que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) le solicitó limitar las visitas a la mitad de los albergues, proceso que se espera concluya la próxima semana.

A este recorrido se unió la nueva directora encargada de la SENNIAF, Andrea Carolina Vega, quien reafirmó el compromiso de continuar con las revisiones técnicas, tanto en el mantenimiento de las infraestructuras como en la ejecución presupuestaria de los centros. Vega advirtió que, de encontrarse irregularidades durante las auditorías en curso, se tomarán las medidas legales y administrativas correspondientes.

Entre los albergues que fueron inspeccionados figuran el Asilo de la Infancia, el Hogar Divino Niño, Nutre Hogar y el Hogar María Guadalupe.