Aliados de Ricardo Martinelli mantienen esperanza de su traslado a Nicaragua

El exministro de Seguridad, Alejandro Garuz, afirmó que el traslado sigue en marcha: "Periódicamente he venido a la Embajada de Nicaragua. Él va a salir, no hay problema", señaló.

Aliados de Ricardo Martinelli mantienen esperanza de su traslado

Por su parte, el diputado y vocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, destacó que están a la espera de los últimos detalles: "Estamos en buena vibra, nada más esperar los últimos detalles. Todo está avanzando bien."

Mientras tanto, el avión privado del exmandatario, con matrícula N799RM, voló este martes desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert en Albrook hasta el Aeropuerto Enrique Malek en David, Chiriquí. Según testigos, al menos cuatro personas descendieron de la aeronave, aunque no se ha confirmado la presencia de Martinelli a bordo.