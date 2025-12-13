AMP monitorea incidente de nave panameña atacada por dron en puerto de Odesa, Ucrania

AMP monitorea incidente de nave panameña atacada por dron en Ucrania. AMP

Por Ana Canto La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que mantiene conocimiento y monitoreo del incidente que afectó a una nave de bandera panameña, la cual fue atacada por un dron militar mientras se encontraba en el puerto de Odesa, Ucrania.

La información sobre la afectación de la nave de pasajeros y carga rodada fue recibida por la Dirección General de Marina Mercante, que activó los canales correspondientes para el seguimiento del caso.

La AMP indicó que, afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas ni víctimas fatales. Asimismo, señaló que se han activado los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, a través de las oficinas pertinentes, con el fin de dar seguimiento y recabar la información necesaria. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999880348558356626&partner=&hide_thread=false La Autoridad Marítima de Panamá (@AMP_Panama) informó que una nave con bandera panameña fue atacada con un dron militar, mientras se mantenía atracada en el puerto de Odesa, Ucrania. La entidad confirmó que no se registraron heridos y que está monitoreando el incidente. pic.twitter.com/IHkcoepIJb — Telemetro Reporta (@TReporta) December 13, 2025