AMP monitorea incidente de nave panameña atacada por dron en puerto de Odesa, Ucrania

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que mantiene conocimiento y monitoreo del incidente que afectó a una nave de bandera panameña, la cual fue atacada por un dron militar mientras se encontraba en el puerto de Odesa, Ucrania.
La AMP indicó que, afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas ni víctimas fatales. Asimismo, señaló que se han activado los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, a través de las oficinas pertinentes, con el fin de dar seguimiento y recabar la información necesaria.