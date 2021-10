Ana Matilde Gómez: El sistema judicial panameño está trastocado

Ana Matilde Gomez reacciona a posibilidad de anulación del caso Pinchazos

Este proyecto de fallo, que inició por una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Carlos Carrillo, busca declarar como inconstitucional la decisión oral de julio de 2018, del entonces Magistrado Juez de Garantías Jerónimo Mejía.

"Produce desasosiego, pero tampoco puedo decir que es la primera vez que la Corte nos sorprende revisando algo que ya ha hecho. No hay un solo elemento nuevo en lo planteado, sobre si hubo o no imputación. Si nos vamos al análisis jurídico no le vamos a encontrar forma, porque hay implicaciones políticas, que nos llevan a ver la impunidad como una mercancía. Ese es el gran riesgo, no nos podemos quedar en la superficie, la parte jurídica trascendió", precisa Gómez.

Debido a esto, para la exprocuradora el sistema está trastocado a todo lo largo y ancho. "El mensaje no es solo contra la justicia, es también el sistema país, porque una de las columnas de la democracia es la independencia de su sistema de administración de justicia. Estamos en una escalada de descomposición social que no va a dejar a nadie en pie, tomemos consciencia de lo que estamos haciendo", concluyó.

Según Gómez, el país está en este dilema porque "es un caso con implicaciones profundamente políticas, que trae como consecuencia la desvertebración de la justicia".

En el caso Pinchazos se investiga al exmandatario Martinelli por supuestas escuchas telefónicas e interceptación de comunicaciones.