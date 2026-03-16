Panamá Nacionales -

Analizan proyecto de ley que busca profesionalizar el servicio de la recolección de basura

En la Asamblea Nacional los diputados se encuentran analizando un proyecto de Ley que tiene como objetivo profesionalizar el servicio de recolección de la basura en Panamá, fortaleciendo la seguridad y salud ocupacional, así como promover su reconocimiento de los funcionarios que se dedican a esta labor y su protección. El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, confirmó que la trabajadora que fue atropellada por un bus hace unos días, continúa en estado grave.