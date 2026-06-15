Panamá Oeste Nacionales -  15 de junio de 2026 - 11:14

Aprehenden a empresario por presunto peculado que supera los B/.815 mil en Arraiján

La Fiscalía Anticorrupción presentará ante un juez a un empresario investigado por una lesión patrimonial al Municipio de Arraiján.

Capturan a empresario por presunto peculado

Capturan a empresario por presunto peculado

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión de un empresario requerido en una investigación por el presunto delito de peculado, que habría ocasionado una lesión patrimonial superior a los B/.815 mil en perjuicio del Municipio de Arraiján.

De acuerdo con la entidad, la captura se llevó a cabo en la provincia de Colón como parte de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción. Según las autoridades, el caso guarda relación con presuntas irregularidades en el manejo de fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

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Las investigaciones abarcan hechos ocurridos entre los años 2022 y 2024, período durante el cual se habrían registrado las anomalías que actualmente son objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

Empresario será presentado ante un juez de garantías

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La PGN informó que en las próximas horas la Fiscalía Anticorrupción pondrá al empresario a disposición de un juez de garantías.

Durante la audiencia correspondiente se legalizará la aprehensión y se evaluarán las solicitudes que presente el Ministerio Público dentro de la investigación.

Fiscalía mantiene investigación abierta

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el avance de las pesquisas ni sobre la posible participación de otras personas vinculadas al caso.

La Fiscalía Anticorrupción continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes por el supuesto perjuicio económico causado al Municipio de Arraiján.

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