Tragedia en Panamá Oeste: Sinaproc encuentra sin vida a joven desaparecido en Playa Boquilla

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) localizó este lunes el cuerpo sin vida del joven que se mantenía desaparecido desde la tarde del domingo en Playa Boquilla, ubicada en el corregimiento de Gorgona, distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste.

El hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda desplegadas por los equipos de rescate en el área, luego de que se reportara la desaparición del joven mientras se encontraba en la playa.

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Desde que se recibió la alerta, unidades del Sinaproc iniciaron un operativo de búsqueda y monitoreo en la zona costera con el apoyo de personal especializado. Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo de la víctima en las aguas cercanas a Playa Boquilla.

Realizan coordinaciones con las autoridades competentes

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Luego del hallazgo, se realizaron las coordinaciones correspondientes con las autoridades judiciales y de investigación para el levantamiento del cuerpo e inicio de los trámites legales establecidos.

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias del hecho mientras avanzan las diligencias respectivas.

Sinaproc reitera medidas de precaución en playas

El Sinaproc recordó a la población la importancia de respetar las advertencias de seguridad en playas y balnearios, especialmente durante condiciones marítimas adversas o cuando existan alertas por oleajes y corrientes de resaca.

La entidad recomendó a los visitantes mantenerse atentos a las indicaciones de los guardavidas y organismos de emergencia para prevenir situaciones de riesgo.