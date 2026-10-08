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Aprehenden a hombre acusado de violación sexual, ofrecía supuestas ofertas laborales

Un hombre de 68 años acusado de violación sexual y privación de libertad de una mujer adulta fue aprehendido, luego de un allanamiento en Potrerillos Abajo, en la provincia de Chiriquí. El sujeto es investigado por otros dos casos de violación sexual luego de ofrecer supuestas ofertas laborales a sus víctimas y una condena por un caso similar en la ciudad de Panamá.