Scooters y motos eléctricas en Panamá: ATTT evalúa exigir licencia para conducirlos

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) evalúa modificaciones al Reglamento de Tránsito de Panamá para regular la circulación de scooters y motos eléctricas. Entre las medidas que se analizan está la posibilidad de exigir una licencia de conducir a los usuarios de estos vehículos, según explicó el director de la entidad, Nicolás Brea.

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¿Se necesitará licencia para conducir scooters y motos eléctricas en Panamá?

El director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que la institución trabaja en una mesa técnica para desarrollar una normativa que regule el uso de estos medios de transporte en las vías públicas.

Entre las alternativas que se estudian figura adaptar las categorías de licencias existentes para motociclistas o crear una nueva clasificación dirigida a los usuarios de estos vehículos eléctricos.

La Autoridad de Tránsito evalúa realizar cambios al Reglamento de Tránsito para regular el uso de scooter o motos eléctricas en Panamá, con lo cual los ciudadanos que utilizan estos medios de transporte podrían requerir de licencia.



“Tenemos una mesa que estamos creando la… pic.twitter.com/U1ahECfD4I — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

La propuesta todavía debe pasar por distintas etapas de revisión antes de convertirse en una disposición oficial.

ATTT: ¿Qué falta para aprobar los cambios al Reglamento de Tránsito?

Brea detalló que, una vez elaborada la propuesta y evaluadas las sugerencias recibidas, el documento deberá presentarse ante la Junta Directiva de la ATTT.

Si la Junta Directiva lo aprueba, corresponderá recomendarlo al Órgano Ejecutivo para su formalización mediante un decreto ejecutivo.

El funcionario indicó que el objetivo es establecer una regulación detallada para la utilización de estos vehículos en las vías públicas.

Por ahora, la ATTT no ha anunciado una fecha para la aprobación de las modificaciones ni ha precisado qué categorías de vehículos eléctricos estarían sujetas a una eventual licencia.