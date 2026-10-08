Joven de 19 años recibe dos disparos en Veracruz; presunto agresor sería un familiar

Un joven de 19 años resultó herido de bala durante un ataque armado registrado en la comunidad de Coskuna, corregimiento de Veracruz , en Panamá Oeste. Según información preliminar de la Policía Nacional, el presunto agresor sería un familiar de la víctima.

El joven recibió dos impactos de bala, uno en la espalda y otro en un brazo. De acuerdo con los primeros informes, el hecho estaría relacionado con diferencias entre familias que residen en la misma calle. Las autoridades también señalaron que el herido mantiene antecedentes por tentativa de homicidio.

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Policía Nacional aprehende a presunto responsable del ataque en Veracruz

Tras escuchar las detonaciones, residentes de la comunidad alertaron a las autoridades, que acudieron al lugar y lograron aprehender al presunto responsable del ataque.

Mientras tanto, el joven herido fue trasladado a un centro médico para recibir atención por las lesiones sufridas.

¿Qué han informado las autoridades sobre el toque de queda en Veracruz?

Las autoridades también se refirieron al cumplimiento del toque de queda implementado en Veracruz, señalando que la mayoría de los residentes ha acatado la medida y que se han registrado pocos casos de personas que incumplen las restricciones.

Según la información proporcionada, aproximadamente 50 personas han sido aprehendidas hasta la fecha.