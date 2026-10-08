Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 12:01

ATTT supervisa rodada de patinadores en Costa del Este: esto verificaron

La ATTT capacitó a patinadores en Costa del Este sobre el uso de cascos, protecciones y reflectivos. También verificó permisos y acompañó la rodada.

ATTT supervisa rodada de patinadores en Costa del Este

ATTT supervisa rodada de patinadores en Costa del Este

@ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó una capacitación dirigida a la comunidad de patinadores en Costa del Este, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad vial durante sus recorridos. La actividad incluyó recomendaciones sobre el uso de equipos de protección, elementos reflectivos y el respeto a los peatones.

¿Qué medidas de seguridad recomendó la ATTT a los patinadores?

Durante la jornada, los inspectores de la ATTT orientaron a los participantes sobre la importancia de utilizar casco y equipos de protección para reducir los riesgos durante las rodadas.

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También hicieron énfasis en el uso de elementos reflectivos para mejorar la visibilidad durante los recorridos nocturnos y en la necesidad de respetar a los peatones.

ATTT verificó permisos y acompañó la rodada en Costa del Este

Como parte de la actividad, los inspectores verificaron los permisos y el equipo de seguridad de los asistentes antes del recorrido.

Una vez concluida la capacitación, personal de la ATTT acompañó al grupo de patinadores durante la rodada, con el propósito de resguardar la ruta.

La iniciativa forma parte de las acciones de orientación y prevención vial dirigidas a quienes participan en actividades recreativas en las vías públicas.

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