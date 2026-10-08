Día de la Hispanidad: ¿Por qué se conmemora cada 12 de octubre?

Cada 12 de octubre se conmemora el Día de la Hispanidad , también conocida como Día de la Raza, una fecha relacionada históricamente con la llegada de Cristóbal Colón y su expedición a América en 1492.

La fecha ha adquirido distintos significados según el país. Mientras algunos la relacionan con el encuentro entre diferentes culturas y la herencia hispana, también representa una oportunidad para reflexionar sobre la colonización, sus consecuencias y la historia de los pueblos originarios.

Conozca un poco sobre la historia del Día de la Hispanidad

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a América durante una expedición financiada por la Corona española. Este acontecimiento marcó el inicio de un proceso de exploración y posterior colonización europea que transformó la historia de América.

Con el paso del tiempo, la fecha comenzó a conmemorarse bajo diferentes nombres y perspectivas. En algunos lugares se destaca la influencia cultural y lingüística de España, mientras que en otros se pone énfasis en la resistencia y las consecuencias que enfrentaron los pueblos originarios tras la llegada de los europeos.

Por ello, el significado del 12 de octubre continúa siendo motivo de reflexión histórica y cultural.

¿Dónde se celebra el Día de la Hispanidad?

En España, el 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España. La jornada incluye actos oficiales y el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, además de actividades que resaltan aspectos de la historia y los vínculos del país.

En otros países de América Latina, la fecha recibe diferentes nombres y puede tener distintos significados de acuerdo con la historia y las tradiciones de cada nación.

¿El 12 de octubre es feriado en Panamá?

En Panamá, el 12 de octubre no forma parte de los días de fiesta nacional establecidos como feriados, por lo que la fecha transcurre como una jornada regular de actividades.

Más allá de su denominación, el 12 de octubre representa una fecha importante para conocer la historia de América, comprender el impacto de la llegada europea y reconocer la diversidad cultural que surgió de ese proceso histórico.