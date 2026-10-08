Asamblea Nacional prohíja anteproyectos sobre reformas penales, incluida la responsabilidad de menores

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional , presidida por el diputado Benicio Robinson, prohijó tres anteproyectos de ley que buscan modificar disposiciones en materia penal, entre ellos una iniciativa relacionada con la responsabilidad penal excepcional de menores de 12 años por delitos contra la vida.

La sesión contó con la participación de representantes del Ministerio Público y juristas de diversos gremios, quienes estuvieron presentes durante el análisis de las propuestas legislativas.

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¿Qué anteproyectos de ley fueron prohijados?

Durante la sesión, la comisión dio trámite a tres iniciativas:

Anteproyecto de ley 154: presentado por el diputado Luis E. Camacho, busca modificar disposiciones del Código Procesal Penal para fortalecer el principio de solución del conflicto y ampliar el uso de mecanismos consensuados para la terminación de procesos penales.

Anteproyecto de ley 148: propuesto por el diputado Jamis Acosta, plantea modificaciones a los artículos 271 y 280 del Código Procesal Penal, relacionados con las formas de inicio de la investigación preliminar y la formulación de imputación.

Anteproyecto de ley 113: presentado por el diputado Jairo Salazar, propone modificar disposiciones de la Ley 40 de 1999 y adicionar un artículo al Código Penal sobre la responsabilidad penal excepcional de personas menores de 12 años por delitos contra la vida.

El prohijamiento permite que estas propuestas continúen su trámite legislativo, pero no significa que hayan sido aprobadas como leyes.

Asamblea también avanza en proyectos sobre disparos al aire

La comisión recibió un informe de subcomisión sobre los proyectos de ley 411 y 632, relacionados con sanciones por realizar disparos al aire o en cualquier dirección.

Según lo informado, ambas iniciativas serán fusionadas y prevalecerá el proyecto de ley 632, que continuará su trámite para ser discutido en primer debate.

Adicionalmente, la comisión aprobó dos informes relacionados con objeciones a proyectos de ley:

Proyecto de ley 470: presentado por el diputado Raphael Buchanan J., propone adicionar un capítulo a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, para la protección integral de estudiantes en zonas de difícil acceso y alto riesgo geográfico.

Proyecto de ley 136: iniciativa del diputado José Pérez Barboni, plantea modificar un artículo del Código de Procedimiento Tributario relacionado con la evaluación de proyectos que afecten la recaudación.

Estas iniciativas continuarán los procedimientos legislativos correspondientes.