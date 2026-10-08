Día del Productor 2026 en Panamá: MIDA reconocerá a agricultores y profesionales agropecuarios en Coclé

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) celebrará este jueves 8 de octubre el Día del Productor y del Profesional de las Ciencias Agropecuarias 2026, con un acto de reconocimiento a agricultores y profesionales que contribuyen a la producción de alimentos y al desarrollo agropecuario de Panamá.
¿Qué actividades habrá por el Día del Productor 2026?
Durante la celebración se entregarán reconocimientos a productores y profesionales del sector agropecuario en siete categorías:
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Mejor Gran Productor.
Mejor Mediano Productor.
Mejor Productor de Agricultura Familiar.
Investigador Destacado.
Profesional Destacado.
Extensionista Destacado.
Mejor Finca Agroturística, como reconocimiento especial.
También se reconocerá a empresas que cuentan con el Sello Hecho en Panamá, otorgado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
La jornada incluirá exhibiciones de productos agropecuarios y agroindustriales, presentaciones folclóricas, tamborito y un mercadito del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), donde los asistentes podrán conocer parte de la producción nacional.
¿Por qué se celebra el Día del Productor el 8 de octubre?
El Día del Productor y del Profesional de las Ciencias Agropecuarias fue instaurado oficialmente mediante el Decreto Ejecutivo N.° 18 del 16 de abril de 2007.
Sin embargo, el MIDA conmemora esta fecha desde 1981, cada 8 de octubre, como reconocimiento a la labor de los productores y profesionales agropecuarios del país.