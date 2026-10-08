Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 12:17

Día del Productor 2026 en Panamá: MIDA reconocerá a agricultores y profesionales agropecuarios en Coclé

El MIDA celebrará el Día del Productor 2026 este 8 de octubre en La Pintada, Coclé, con reconocimientos, exhibiciones y un mercadito del IMA.

MIDA celebra el Día del Productor en Panamá.

MIDA celebra el Día del Productor en Panamá.

MIDA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) celebrará este jueves 8 de octubre el Día del Productor y del Profesional de las Ciencias Agropecuarias 2026, con un acto de reconocimiento a agricultores y profesionales que contribuyen a la producción de alimentos y al desarrollo agropecuario de Panamá.

La actividad está programada para iniciar a las 10:00 a.m. en la Plaza del Sombrero Pintao, en La Pintada, provincia de Coclé, y será presidida por José Aníbal Rincón, ministro encargado de Desarrollo Agropecuario, junto al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

¿Qué actividades habrá por el Día del Productor 2026?

Durante la celebración se entregarán reconocimientos a productores y profesionales del sector agropecuario en siete categorías:

  • Mejor Gran Productor.

  • Mejor Mediano Productor.

  • Mejor Productor de Agricultura Familiar.

  • Investigador Destacado.

  • Profesional Destacado.

  • Extensionista Destacado.

  • Mejor Finca Agroturística, como reconocimiento especial.

También se reconocerá a empresas que cuentan con el Sello Hecho en Panamá, otorgado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La jornada incluirá exhibiciones de productos agropecuarios y agroindustriales, presentaciones folclóricas, tamborito y un mercadito del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), donde los asistentes podrán conocer parte de la producción nacional.

¿Por qué se celebra el Día del Productor el 8 de octubre?

El Día del Productor y del Profesional de las Ciencias Agropecuarias fue instaurado oficialmente mediante el Decreto Ejecutivo N.° 18 del 16 de abril de 2007.

Sin embargo, el MIDA conmemora esta fecha desde 1981, cada 8 de octubre, como reconocimiento a la labor de los productores y profesionales agropecuarios del país.

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