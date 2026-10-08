Día del Productor 2026 en Panamá: MIDA reconocerá a agricultores y profesionales agropecuarios en Coclé

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) celebrará este jueves 8 de octubre el Día del Productor y del Profesional de las Ciencias Agropecuarias 2026, con un acto de reconocimiento a agricultores y profesionales que contribuyen a la producción de alimentos y al desarrollo agropecuario de Panamá.

La actividad está programada para iniciar a las 10:00 a.m. en la Plaza del Sombrero Pintao, en La Pintada, provincia de Coclé, y será presidida por José Aníbal Rincón, ministro encargado de Desarrollo Agropecuario, junto al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

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¿Qué actividades habrá por el Día del Productor 2026?

Durante la celebración se entregarán reconocimientos a productores y profesionales del sector agropecuario en siete categorías:

Mejor Gran Productor.

Mejor Mediano Productor.

Mejor Productor de Agricultura Familiar.

Investigador Destacado.

Profesional Destacado.

Extensionista Destacado.

Mejor Finca Agroturística, como reconocimiento especial.

También se reconocerá a empresas que cuentan con el Sello Hecho en Panamá, otorgado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La jornada incluirá exhibiciones de productos agropecuarios y agroindustriales, presentaciones folclóricas, tamborito y un mercadito del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), donde los asistentes podrán conocer parte de la producción nacional.

¿Por qué se celebra el Día del Productor el 8 de octubre?

El Día del Productor y del Profesional de las Ciencias Agropecuarias fue instaurado oficialmente mediante el Decreto Ejecutivo N.° 18 del 16 de abril de 2007.

Sin embargo, el MIDA conmemora esta fecha desde 1981, cada 8 de octubre, como reconocimiento a la labor de los productores y profesionales agropecuarios del país.