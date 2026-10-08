Alcaldía de Panamá habilita estacionamientos gratuitos para retirar placa

La Alcaldía de Panamá anunció que los contribuyentes que acudan al Centro de Placas del parque Francisco Arias Paredes podrán utilizar los estacionamientos gratuitamente durante una hora, a partir de este jueves 8 de octubre. La medida busca facilitar el retiro de placas vehiculares ante la alta demanda y la acumulación de documentos pendientes de entrega.

Contenido de interés: ATTT supervisa rodada de patinadores en Costa del Este: esto verificaron

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Según el comunicado municipal, el beneficio estará disponible desde el 8 hasta el 13 de octubre de 2026, con un máximo de una hora de estacionamiento gratuito para los contribuyentes que acudan al Centro de Placas.

La Alcaldía también mantendrá la extensión del horario de atención durante el fin de semana para facilitar el retiro de placas acumuladas.

Horarios especiales para retirar placas el 10 y 11 de octubre

View this post on Instagram

Los horarios anunciados son:

Sábado 10 de octubre: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo 11 de octubre: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La medida busca atender a los propietarios de vehículos que tienen placas pendientes y reducir la acumulación de trámites.

Mayer Mizrachi propone cambios en la fabricación de placas

Ante los retrasos, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, planteó la necesidad de revisar la legislación que regula la fabricación de placas vehiculares en el país.

El alcalde propuso evaluar un modelo que permita mayor competencia entre proveedores, con el objetivo de mejorar los tiempos de entrega y la calidad del servicio.

Actualmente, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) tiene competencias para reglamentar las especificaciones de las identificaciones vehiculares, mientras que la Escuela Vocacional de Chapala cuenta con atribuciones legales relacionadas con la fabricación de placas y calcomanías de circulación.

Mizrachi señaló que los retrasos en la producción terminan afectando a los municipios, que deben atender a los contribuyentes y gestionar la entrega de las placas.