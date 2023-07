¡Atención! Cierre de vías por 10 días: Aquí, las calles afectadas

Se realizarán cierres parciales y transitorios en Calle 75B Este, Calle Jorge Zarak, Avenida 1B Norte, Calle 68 Este, hasta Fernández de Córdoba, de lunes a sábado en horario diurno 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y nocturno de 10:00 p.m. a 4.00 a.m., por los trabajos de exploración geotécnica (Tramo 4) para ejecutar el proyecto, "Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo ".

Los días feriados no se estará laborando, con la finalidad de mantener el bienestar de la comunidad y sus moradores. Además, de manera preventiva se tomarán los controles de seguridad, en el área de influencia directa.

image.png

El Programa Saneamiento de Panamá ofrece disculpas a los residentes y comerciantes por las molestias que puedan causar y agradece su comprensión y colaboración brindada para la culminación de los trabajos.

De surgir alguna afectación pueden contactar en el Consorcio BRD Matasnillo, a la Lcda. Elia Avilés al teléfono celular: 6926-1848 o al correo: eaviles@consorciobrd.com en horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. También puede contactar al Programa Saneamiento de Panamá, a través del teléfono 235-8601 ext. 1443 a la Lcda. Dagmar López (Gestión Social) al correo: dagmarlopez@minsa.gob.pa, en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Usted puede corroborar esta información ingresando a la página web de Programa Saneamiento Panamá en el enlace a continuación: https://www.saneamientodepanama.gob.pa/