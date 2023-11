¡Atención! Ministro de Comercio e Industrias presenta su renuncia al cargo

Alfaro Boyd ocupó el cargo el 1 de junio de 2022, y fue uno de los funcionarios del Gobierno Nacional que estuvo presente en las negociaciones del nuevo contrato con la empresa Cobre Panamá, lo que catalogó el ahora ex ministro, como uno de los retos que asumidos en el puesto.

"Desde que asumí el cargo de ministro de Comercio e Industrias, mi norte siempre fue impulsar y proteger a la industria nacional y la atracción de inversiones, como ejes fundamentales del desarrollo nacional", mencionó en sus declaraciones en cadena nacional.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1730355137485381970&partner=&hide_thread=false .@FedericoAlfaroB anunció este 30 de noviembre su renuncia “irrevocable” al cargo de ministro de Comercio e Industrias. #TReporta pic.twitter.com/7t1EHoxNTE — Telemetro Reporta (@TReporta) November 30, 2023

En su intervención expresó las consecuencias para el país debido a la inconstitucionalidad de la Ley 406, como la pérdida de empleos e inestabilidad económica, reclamos internacionales de los inversionistas y el impacto al grado de inversión anunciado por las calificadoras.

"Queda ahora el camino del diálogo amplio y sincero, entre todos los actores nacionales para que la República de Panamá decida su futuro".

La carta de renuncia finaliza destacando al MICI como una entidad con panameños capaces para supervisar los proyectos y continuar impulsando el desarrollo económico del país.

"Consciente de que no resulta factible seguir aportando a su gestión, me despido agradeciéndole la oportunidad que me ha dado de servir a nuestro país", concluyó Federico Alfaro Boyd.