ATTT refuerza operativos de tránsito en Panamá Oeste

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) lleva a cabo operativos de verificación en los distritos de Arraiján, La Chorrera y Capira, en la provincia de Panamá Oeste, con el propósito de reforzar el respeto a las normas de tránsito.
ATTT realiza operativos en Arraiján, La Chorrera y Capira
Estas acciones buscan ordenar la movilidad vehicular y generar conciencia ciudadana sobre la responsabilidad que implica conducir, promoviendo la seguridad vial y reduciendo riesgos de accidentes en la región.
Las autoridades de tránsito reiteraron la importancia de cumplir con las normas de circulación y colaborar con los operativos para garantizar un entorno más seguro para conductores y peatones.