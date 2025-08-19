Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 11:53

ATTT refuerza operativos de tránsito en Panamá Oeste

La ATTT realiza operativos en Arraiján, La Chorrera y Capira para promover el respeto a las normas de tránsito y la seguridad vial.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) lleva a cabo operativos de verificación en los distritos de Arraiján, La Chorrera y Capira, en la provincia de Panamá Oeste, con el propósito de reforzar el respeto a las normas de tránsito.

ATTT realiza operativos en Arraiján, La Chorrera y Capira

Estas acciones buscan ordenar la movilidad vehicular y generar conciencia ciudadana sobre la responsabilidad que implica conducir, promoviendo la seguridad vial y reduciendo riesgos de accidentes en la región.

Las autoridades de tránsito reiteraron la importancia de cumplir con las normas de circulación y colaborar con los operativos para garantizar un entorno más seguro para conductores y peatones.

