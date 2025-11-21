Aumento al salario mínimo en Panamá: Comisión tiene hasta el 10 de diciembre para llegar a un acuerdo

La discusión sobre el ajuste al salario mínimo en Panamá entró en su fase decisiva. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Doris Zapata, recordó que la Comisión Nacional de Salario Mínimo tiene como fecha límite el 10 de diciembre de 2025 para alcanzar un consenso entre los sectores empleador y trabajador.

Contenido relacionado: Mesa de Salario Mínimo debate impacto del ajuste salarial y situación de la canasta básica

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De no lograrse un acuerdo dentro del plazo establecido, el Gobierno Nacional podrá establecer por decreto el monto del ajuste salarial que regirá a partir de enero de 2026.

MITRADEL advierte el impacto en pequeñas empresas

La ministra señaló que el tema debe abordarse con prudencia, especialmente por el impacto económico que un aumento podría tener en las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991932133774954775&partner=&hide_thread=false La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, señaló este viernes que los sectores que integran la Comisión Nacional de Salario Mínimo tienen hasta el próximo 10 de diciembre para ponerse de acuerdo y alcanzar los consensos.



“Este no es el momento para que el Ejecutivo dé rangos o… pic.twitter.com/y6JFpsHOuc — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2025

Zapata reiteró que el objetivo es tomar una decisión equilibrada y responsable que considere:

La capacidad real de pago del sector privado.

El costo de vida de los trabajadores.

La recuperación económica pospandemia.

La competitividad y estabilidad laboral.

Actualmente, el salario mínimo promedio en Panamá ronda los B/. 636.00, aunque varía según sector, actividad económica y región.

Ajuste al salario mínimo regiría en 2026

Independientemente del consenso o decreto, el nuevo salario mínimo que defina la Comisión o el Ejecutivo entrará en vigencia a partir del año 2026, como establece la normativa panameña sobre revisiones salariales.

El MITRADEL reiteró que continuará facilitando las mesas de diálogo y promoviendo un acuerdo que beneficie tanto a los trabajadores como al sector empleador.