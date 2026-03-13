Aumento de tarifas en telefonía e internet: ¿A partir de cuando queda suspendido en Panamá?

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) ordenó la suspensión del aumento en las tarifas de planes de telefonía celular anunciado o aplicado durante 2026 por las empresas Tigo y Más Móvil. La medida comenzó a regir desde el jueves 12 de marzo de 2026 y se mantendrá vigente mientras la entidad formaliza una demanda ante los tribunales competentes.

Investigación por posibles prácticas monopolísticas

La decisión fue adoptada como una medida preventiva dentro de una investigación administrativa que adelanta la entidad contra las compañías Cable & Wireless Panamá (Más Móvil) y Grupo de Comunicaciones Digitales, empresa que opera la marca Tigo en el país.

Según informó la Acodeco, la investigación busca determinar la posible comisión de prácticas monopolísticas absolutas relacionadas con los aumentos de tarifas en los servicios de telefonía celular, tanto en planes prepago como pospago.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032218808446853332?s=20&partner=&hide_thread=false La @AcodecoPma informa sobre suspensión de aumento de tarifa en planes de telefonía celular prepago y postpago. pic.twitter.com/eDVH2uHild — Telemetro Reporta (@TReporta) March 12, 2026

Suspensión temporal del aumento

La entidad explicó que la suspensión aplica para los incrementos en las tarifas anunciados o implementados durante el año 2026. Mientras se desarrolla el proceso legal, las empresas deberán detener la aplicación de los aumentos hasta que los tribunales competentes analicen el caso.

La Acodeco reiteró que continuará con las investigaciones para garantizar el respeto de las normas de libre competencia y proteger los derechos de los consumidores en Panamá.