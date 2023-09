Blandón: "Se siguen con las puertas abiertas para conversar con Partido Popular y Otro Camino"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fviolaguevara%2Fstatus%2F1703042934935798184&partner=&hide_thread=false "Se siguen con las puertas abiertas para conversar con @PP_Panama y @OtrocaminoPma declara @BlandonJose al llegar al directorio en donde se ratificará la alianza con @CaDemocratico @TReporta pic.twitter.com/qid8sL0DSn — Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) September 16, 2023

En días pasados, el candidato expuso que: “lo más importante no es la nómina presidencial, no para decir que eso no importa, pero lo más importante es que coincidimos los dos partidos en la necesidad de ir juntos hacia las elecciones y coincidimos en una agenda de Estado”.

“Yo he dicho que si bien nosotros creemos que tenemos todo el derecho a aspirar a una candidatura presidencial, las aspiraciones personales de José Blandón no iban a ser nunca obstáculo para lograr una gran alianza”, aseguró.

Por su parte, el candidato a la alcaldía capitalina, Willie Bermúdez enfatizó que el colectivo ha mantenido conversas con la diputada Génesis Arjona y diputados, suplentes y candidatos a representantes independientes.

Respecto a la alianza con el CD, se espera que durante el día de hoy, se desvele quién liderará la unión; si el candidato presidencial Rómulo Roux o José Isabel Blandón.