Buscan a Gilberto Paz Pérez, desaparecido en Arraiján desde enero de 2025.

El Ministerio Público de Panamá emitió una alerta de búsqueda tras reportarse la desaparición del ciudadano Gilberto Paz Pérez, de 29 años. Según los informes oficiales, fue visto por última vez a las 9:00 p. m. del 16 de enero de 2025, tras salir de su residencia en la calle 12 del sector El Tecal, corregimiento de Vacamonte.
- Vestimenta: Jeans color negro y suéter de manga larga también de color negro.
- Calzado: Chancletas negras con borde blanco.
- Accesorio: Gorra de color negro.
Se exhorta a la ciudadanía a que, de tener cualquier información que ayude a dar con su paradero, se comunique de inmediato a las siguientes líneas telefónicas:
- Primera Subregional de Arraiján: 346-1790 / 346-1791
- Subdirección de Investigación Judicial (DIJ) de Cerro Silvestre: 346-2060