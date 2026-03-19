Panamá Oeste Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 17:56

Buscan a Gilberto Paz Pérez, desaparecido en Arraiján desde enero de 2025

Se exhorta a la ciudadanía a que, de tener cualquier información sobre el paradero del desaparecido, se contacte a los números 346-1790 / 346-1791.

Buscan a Gilberto Paz Pérez

Buscan a Gilberto Paz Pérez, desaparecido en Arraiján desde enero de 2025.

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público de Panamá emitió una alerta de búsqueda tras reportarse la desaparición del ciudadano Gilberto Paz Pérez, de 29 años. Según los informes oficiales, fue visto por última vez a las 9:00 p. m. del 16 de enero de 2025, tras salir de su residencia en la calle 12 del sector El Tecal, corregimiento de Vacamonte.

Descripción física al momento de la desaparición:

  • Vestimenta: Jeans color negro y suéter de manga larga también de color negro.
  • Calzado: Chancletas negras con borde blanco.
  • Accesorio: Gorra de color negro.

Se exhorta a la ciudadanía a que, de tener cualquier información que ayude a dar con su paradero, se comunique de inmediato a las siguientes líneas telefónicas:

  • Primera Subregional de Arraiján: 346-1790 / 346-1791
  • Subdirección de Investigación Judicial (DIJ) de Cerro Silvestre: 346-2060
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034762525586464906&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Joven lleva siete meses desaparecido en La Chorrera

Encuentran a Rolando Batista, quien había sido reportado como desaparecido

Ubican a Rolando Batista en el Hospital San Miguel Arcángel tras ser reportado como desaparecido

Recomendadas

Más Noticias