Capturan en Colombia a alias "Coya", requerido en Panamá por narcotráfico

Juan Abdiel Chérigo, alias “Coya”, quien era requerido por las autoridades panameñas por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, fue capturado en Antioquia, Colombia , informó la Policía Nacional de Panamá.

De acuerdo con la información oficial, la detención se logró mediante coordinación internacional con las autoridades colombianas, como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado transnacional.

Las autoridades panameñas vinculan a alias “Coya” con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Colombia, dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades ilícitas con alcance regional.

Capturan en Colombia a Juan Abdiel Chérigo, alias “Coya”

La captura representa un golpe a las estructuras del narcotráfico que operan entre Panamá y Colombia, rutas utilizadas para el movimiento de drogas y capitales producto de actividades criminales.

La Policía Nacional no detalló si ya se inició el proceso formal de extradición hacia Panamá, pero indicó que Chérigo era buscado activamente por las autoridades judiciales panameñas por su presunta participación en redes de crimen organizado.

Este caso se suma a otras acciones recientes de cooperación internacional que buscan desarticular organizaciones criminales con operaciones en el istmo, especialmente aquellas vinculadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.