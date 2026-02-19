Carnavales 2026: Ministerio Público abre investigación por presunta corrupción de menores

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, adelantó que mantiene investigaciones abiertas por delitos de corrupción de menores y explotación sexual comercial durante los carnavales 2026.
También te puede interesar: Año escolar 2026 en Panamá: útiles escolares que no pagan ITBMS
Investigaciones de oficio por videos en redes sociales
El Ministerio Público inicia el proceso debido a la proliferación de videos con contenido sexual y conductas inapropiadas que involucran a menores de edad, los cuales fueron difundidos ampliamente en redes sociales y medios digitales durante los días de asueto.
Aunque la Fiscalía Metropolitana lidera los esfuerzos iniciales, las investigaciones abarcan incidentes reportados en múltiples provincias donde se celebraron actividades de Carnaval.