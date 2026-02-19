Carnavales 2026: Ministerio Público abre investigación por presunta corrupción de menores

La fiscalía investiga difusión de videos en redes sociales durante los carnavales.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, adelantó que mantiene investigaciones abiertas por delitos de corrupción de menores y explotación sexual comercial durante los carnavales 2026 .

Estos hechos, registrados en diversos puntos del país durante el Carnaval, han activado protocolos judiciales tras denuncias formales y la detección de contenido explícito circulando en plataformas digitales.

#PGNInforma| La @PGN_PANAMA a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana adelanta investigaciones por Corrupción de Personas Menores de Edad, Explotación Sexual Comercial y otras, por hechos registrados en diversos puntos del país, durante Carnaval. pic.twitter.com/D8qesSxhSF — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) February 18, 2026

Investigaciones de oficio por videos en redes sociales

El Ministerio Público inicia el proceso debido a la proliferación de videos con contenido sexual y conductas inapropiadas que involucran a menores de edad, los cuales fueron difundidos ampliamente en redes sociales y medios digitales durante los días de asueto.

Aunque la Fiscalía Metropolitana lidera los esfuerzos iniciales, las investigaciones abarcan incidentes reportados en múltiples provincias donde se celebraron actividades de Carnaval.