19 de febrero de 2026

Carnavales 2026: Ministerio Público abre investigación por presunta corrupción de menores

La Fiscalía Metropolitana inicia procesos por corrupción y videos de contenido sexual en redes sociales registrados durante los carnavales.

Christopher Perez
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, adelantó que mantiene investigaciones abiertas por delitos de corrupción de menores y explotación sexual comercial durante los carnavales 2026.

Estos hechos, registrados en diversos puntos del país durante el Carnaval, han activado protocolos judiciales tras denuncias formales y la detección de contenido explícito circulando en plataformas digitales.

Investigaciones de oficio por videos en redes sociales

El Ministerio Público inicia el proceso debido a la proliferación de videos con contenido sexual y conductas inapropiadas que involucran a menores de edad, los cuales fueron difundidos ampliamente en redes sociales y medios digitales durante los días de asueto.

Aunque la Fiscalía Metropolitana lidera los esfuerzos iniciales, las investigaciones abarcan incidentes reportados en múltiples provincias donde se celebraron actividades de Carnaval.

