Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2025 - 10:58

Cinta tricolor: Significado y forma correcta de portarla en Panamá

Conoce el significado de los colores y estrellas de la Bandera de Panamá y aprende cómo colocar correctamente la cinta tricolor durante los desfiles patrios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En el mes de noviembre, los panameños muestran con orgullo los símbolos patrios que representan la historia, la identidad y los valores de la nación. Entre ellos, la cinta tricolor y la Bandera Nacional destacan como emblemas de respeto y unidad.

Significado de los colores y estrellas:

  • Blanco: representa la paz y la unidad que deben reinar en la nación.
  • Estrella azul: simboliza la pureza y la honestidad que guían la vida cívica de la patria.
  • Estrella roja: representa la autoridad y la ley, pilares del orden y la justicia.
Colocación de la Bandera:

  • La Bandera de Panamá se divide en cuatro cuadrantes:
  • La estrella azul se ubica en el cuadrante superior izquierdo.
  • La estrella roja se coloca en el cuadrante inferior derecho.

Transporte y uso de la Bandera:

Al portar la bandera, el asta debe apoyarse sobre el hombro derecho, formando un ángulo de aproximadamente 45 grados, evitando que la bandera caiga hacia atrás o toque el suelo.

Cinta tricolor:

Durante los desfiles patrios, la cinta tricolor se coloca sobre el hombro derecho, cayendo hacia el lado izquierdo, con los colores en este orden: azul arriba, blanco al centro y rojo abajo.

Respetar la forma correcta de portar y exhibir los símbolos nacionales es una manera de rendir homenaje a la patria y mantener vivo el legado de los próceres que forjaron nuestra República.

