Cinta tricolor: Significado y forma correcta de portarla en Panamá

En el mes de noviembre, los panameños muestran con orgullo los símbolos patrios que representan la historia, la identidad y los valores de la nación. Entre ellos, la cinta tricolor y la Bandera Nacional destacan como emblemas de respeto y unidad.

Significado de los colores y estrellas:

Blanco: representa la paz y la unidad que deben reinar en la nación.

Estrella azul: simboliza la pureza y la honestidad que guían la vida cívica de la patria.

Estrella roja: representa la autoridad y la ley, pilares del orden y la justicia.

Colocación de la Bandera:

La Bandera de Panamá se divide en cuatro cuadrantes:

La estrella azul se ubica en el cuadrante superior izquierdo.

La estrella roja se coloca en el cuadrante inferior derecho.

Transporte y uso de la Bandera:

Al portar la bandera, el asta debe apoyarse sobre el hombro derecho, formando un ángulo de aproximadamente 45 grados, evitando que la bandera caiga hacia atrás o toque el suelo.

Cinta tricolor:

Durante los desfiles patrios, la cinta tricolor se coloca sobre el hombro derecho, cayendo hacia el lado izquierdo, con los colores en este orden: azul arriba, blanco al centro y rojo abajo.

Respetar la forma correcta de portar y exhibir los símbolos nacionales es una manera de rendir homenaje a la patria y mantener vivo el legado de los próceres que forjaron nuestra República.