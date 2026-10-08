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Comisión de Presupuesto prepara recomendaciones al presupuesto del Estado 2027

El diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Eduardo Vásquez, dijo que las bancadas trabajan en el informe con las recomendaciones que serán realizadas al presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2027, para posteriormente enviarlo al órgano Ejecutivo. Vásquez explicó que estas recomendaciones estarán enfocadas en salud, agua y proyectos viales.