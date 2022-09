Conep: CSS requiere gran cambio en su estructura administrativa, pide reactivar la mesa de diálogo

Añade que el informe actuarial realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe hacerse público lo más pronto posible.

Asimismo señala que se debe reactivar la mesa de diálogo por la CSS y expresa su rechazo ante la posibilidad de modificar la estructura de la misma y sus reglas, sin contar con la opinión y decisión de los miembros de la misma.

“Debemos afirmar que no avalamos ningún tipo de imposición”, remarca.

Con relación al programa de Invalidez, Vejez y Muerte, señala que el Conep ha dicho con claridad que hay que actuar con rapidez y decisión para salvar el mismo.

“No es razonable que se repita el escenario de dejarlo todo para después, ya que los estudios indican que si no se hace nada, el resultado será catastrófico no sólo para la Caja de Seguro Social, sino para el país. Resulta obvio que para encontrar una salida estable y sostenible a la crisis de este programa, no se puede omitir de la discusión ninguna variable que lo afecte. Obviar cualquiera de ellas, supone un gravísimo error”, dijo el Conep.

Puntualiza señalando que el gremio redoblará sus esfuerzos por lograr el saneamiento y reestructuración de la CSS, que permitan que la misma desarrolle sus actividades de manera sostenible.