Consumidores compran productos a bajos precios en el nuevo Mercado de Alcalde Díaz

El nuevo Mercado de Alcalde Díaz está ubicado en la vía que conduce a La Cabina, y ofrece una gran variedad de frutas y vegetales a buenos precios, no obstante, comerciantes piden darle mayor publicidad. El horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los domingos de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.