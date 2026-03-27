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Continúan las reacciones de rechazo ante iniciativa sobre cobro de 10 dólares a pasajeros en tránsito por Panamá

Como un tema “muy serio y muy peligroso para el país”, califica el gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, el Anteproyecto de Ley 131 que busca establecer una tasa de 10 dólares para los pasajeros en tránsito por Panamá. La administradora de la ATP, Gloria De León, señala que esta iniciativa pone en riesgo la proyección anual de visitantes que optan por Panamá ya sea como tránsito o destino.