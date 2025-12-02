Costarricense buscado por homicidio y robo agravado en 2013 es capturado en Panamá

Un ciudadano de nacionalidad costarricense fue aprehendido durante una diligencia conjunta entre Interpol Panamá y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en el puesto de control de Guabito, por su presunta vinculación con los delitos de homicidio y robo agravado.

La acción se realizó en coordinación con Interpol Costa Rica, luego de que las autoridades lo requirieran por un incidente ocurrido en marzo de 2013, en el sector de Las Delicias. Según el reporte, el sujeto, junto a otras personas, habría ingresado armados a un local comercial y, durante el asalto, una mujer panameña resultó herida de bala.