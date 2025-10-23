CSJ ordena cierre y suspensión de términos judiciales el 4 de noviembre de 2025

El Órgano Judicial informó que, mediante el Acuerdo N.° 775 del 20 de octubre de 2025 , el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) ordenó el cierre y la suspensión de los términos judiciales en los tribunales, juzgados y demás dependencias judiciales en todo el territorio nacional, el martes 4 de noviembre de 2025, con motivo de la conmemoración del Día de los Símbolos Patrios de la Nación.

Pleno de la CSJ ordena cierre y suspensión de términos judiciales

CSJ - Pleno - Gill Ponce Órgano Judicial

Esta disposición se fundamenta en lo establecido en el numeral 8 del artículo 87 del Código Judicial, que faculta al Pleno a decretar el cierre de despachos judiciales fuera de lo previsto en el artículo 267 del mismo cuerpo legal.

El acuerdo exceptúa de esta medida a las Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio (S.P.A.), que por la naturaleza de sus funciones realizan turnos, así como a las jurisdicciones de Niñez y Adolescencia y de Familia, únicamente en lo que respecta a medidas urgentes.

En consecuencia, las labores en los tribunales y juzgados del país se reanudarán el jueves 6 de noviembre de 2025.