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CSS explica cómo tomar la decisión sobre el sistema de pensiones en Mi Caja Digital

Ambar Moreno, directora de Proyectos de la Caja de Seguro Social, explicó cómo identificar el sistema de pensión al que pertenece, quiénes califican para cambiarse, además de cómo verificar los aportes y estimaciones del monto que recibiría al momento de su jubilación, accediendo a Mi Caja Digital. Este martes 18 de agosto vence el plazo para que los asegurados decidan sobre el sistema de pensión al que desean pertenecer.