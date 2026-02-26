Panamá Nacionales -

Cuarto Poder: 26 de febrero de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Gaby Arias quien detalló todo lo que habrá en el festival gastronómicoSabor Panamá que se realizará este viernes 27 y sábado 28 de febrero en el Parque Felipe Motta de Costa del Este.

El abogado Jaime Abad estuvo con nosotros para dar detalles sobre una demanda presentada en el año 2021 contra Panama Ports Company (PPC).

También nos acompañó el abogado Arturo Trelles para hablar sobre una propuesta de ley que presentará el Órgano Ejecutivo ante la Asamblea Nacional para penalizar el uso de máscaras en protestas.