Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 23 de febrero de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la viceministra de Economía, Eida Sáiz, quien explicó el impacto y beneficios para Panamá de la recompra de bonos internacionales.

También conversamos con Gustavo Herrera, de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Untraics), para hablar sobre lo pactado en la nueva convención colectiva firmada con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).