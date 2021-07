Defensoría presentará denuncia ante MiAmbiente tras inspección en vertedero de Cerro Patacón

Personal de la Defensoría del Pueblo realizó este martes una inspección en el vertedero de Cerro Patacón, donde se pudo constatar la no compactación propia de la basura, la presencia de niños en el lugar, así como el peligro que se corre ante un posible derrumbe que cause un daño no sólo al ambiente sino a la vida de los que allí trabajan.