Denuncian supuesto maltrato psicológico de una maestra a sus estudiantes

Estudiantes de primaria de la Escuela República de Puerto Rico, son víctimas de supuesto maltrato psicológico por parte de su maestra, aseguran madres de familia, quienes han llevado el caso a la dirección del centro educativo, pero aun no ven una solución.

Sostienen, que en reuniones entre la directora del plantel, la docente involucrada y el Ministerio de Educación, no les han dado el apoyo correspondiente.

Agregan, que no solo existen las palabras ofensivas dirigidas a los alumnos, sino también, irregularidades en torno al plan educativo, donde mencionan que no cumple con las asignaciones que les manda a los niños.

https://twitter.com/TReporta/status/1654181594746310668 Madres de familia de la Escuela República de Puerto Rico denuncian que una maestra maltrata psicológicamente a sus hijos. #TReporta pic.twitter.com/4RWHiEGZ4Y — Telemetro Reporta (@TReporta) May 4, 2023

Además, existen las faltas de notificación de sus ausencias, donde niños quedan sin ser recogidos por el transporte colegial hasta el medio día, a causa de desconocer que la maestra no iría a clases.

Telemetro Reporta intentó ingresar a la escuela, sin embargo, las puertas estaban cerradas. No obstante, localizó a personal del colegio vía telefónica, pero no se permitió conversar con la directora, porque hoy no se encontraban disponibles.