Coclé Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 11:53

Desaparece joven en Antón: autoridades activan búsqueda en Coclé

Buscan a Maruquel Torres, desaparecida en Antón, Coclé. Autoridades piden ayuda para dar con su paradero.

Desaparece joven en Antón

Desaparece joven en Antón

TReporta

Se trata de Maruquel Del Carmen Torres, cuyo caso es investigado por la Personería Municipal por la presunta comisión de un delito contra la libertad.

Última vez vista en Antón

De acuerdo con el reporte oficial, la joven fue vista por última vez en:

  • Corregimiento de El Chirú
  • Comunidad de Pueblo Nuevo
  • Distrito de Antón

Descripción al momento de su desaparición

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Al momento de su desaparición, vestía:

  • Ropa color anaranjado con flores amarillas y naranjas
  • Sandalias color blanco

Autoridades mantienen búsqueda activa

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas continúa con las diligencias investigativas y operativos de búsqueda para dar con su paradero y esclarecer los hechos.

¿Tienes información? Esto debes hacer

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana. Si tienes información, puedes comunicarte de manera confidencial a:

  • 906-1106
  • 906-1107 (Personería de Antón)
  • 906-1548 (Dirección de Investigación Judicial de Penonomé)
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