Desaparece joven en Antón: autoridades activan búsqueda en Coclé

Las autoridades del distrito de Antón mantienen activa una investigación penal tras la desaparición de una joven de 28 años, vista por última vez en la provincia de Coclé.

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Se trata de Maruquel Del Carmen Torres, cuyo caso es investigado por la Personería Municipal por la presunta comisión de un delito contra la libertad.

Última vez vista en Antón

De acuerdo con el reporte oficial, la joven fue vista por última vez en:

Corregimiento de El Chirú

Comunidad de Pueblo Nuevo

Distrito de Antón

Descripción al momento de su desaparición

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037201122440458249?s=20&partner=&hide_thread=false La Personería Municipal del distrito de Antón adelanta una investigación penal por la presunta comisión de un delito contra la libertad, tras la desaparición de Maruquel Del Carmen Torres, de 28 años de edad.



De acuerdo con las investigaciones realizadas, la ciudadana fue vista… pic.twitter.com/16wHnnBIBx — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2026

Al momento de su desaparición, vestía:

Ropa color anaranjado con flores amarillas y naranjas

Sandalias color blanco

Autoridades mantienen búsqueda activa

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas continúa con las diligencias investigativas y operativos de búsqueda para dar con su paradero y esclarecer los hechos.

¿Tienes información? Esto debes hacer

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana. Si tienes información, puedes comunicarte de manera confidencial a: