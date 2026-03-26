Desaparece joven en Antón: autoridades activan búsqueda en Coclé

Las autoridades del distrito de Antón mantienen activa una investigación penal tras la desaparición de una joven de 28 años, vista por última vez en la provincia de Coclé.
Se trata de Maruquel Del Carmen Torres, cuyo caso es investigado por la Personería Municipal por la presunta comisión de un delito contra la libertad.
Última vez vista en Antón
De acuerdo con el reporte oficial, la joven fue vista por última vez en:
- Corregimiento de El Chirú
- Comunidad de Pueblo Nuevo
- Distrito de Antón
Descripción al momento de su desaparición
Al momento de su desaparición, vestía:
- Ropa color anaranjado con flores amarillas y naranjas
- Sandalias color blanco
Autoridades mantienen búsqueda activa
La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas continúa con las diligencias investigativas y operativos de búsqueda para dar con su paradero y esclarecer los hechos.
¿Tienes información? Esto debes hacer
Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana. Si tienes información, puedes comunicarte de manera confidencial a:
- 906-1106
- 906-1107 (Personería de Antón)
- 906-1548 (Dirección de Investigación Judicial de Penonomé)