Combustible en Panamá: gobierno evalúa programa de alivio para transportistas

El Gobierno de Panamá evalúa implementar un programa de alivio económico dirigido al sector transporte, con el objetivo de evitar que el alza del combustible impacte directamente en el bolsillo de los usuarios. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien explicó que la medida busca mantener las tarifas actuales.

Cubrir el alza del combustible, no congelar precios

Chapman fue enfático en aclarar el enfoque del plan: “No se trata de congelar, se trata de cubrir la diferencia del alza”. El programa estaría diseñado para compensar el incremento del combustible, sin necesidad de trasladar ese costo al usuario final.

Para poder aplicar el programa, el Gobierno necesita que los transportistas entreguen información detallada, incluyendo:

Consumo de combustible

Rutas operativas

Costos del servicio

Estos datos permitirán calcular el impacto real y definir el apoyo económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037195393658687802?s=20&partner=&hide_thread=false "Lo que estamos hablando es de un programa de alivio para asegurarnos que la tarifa para el usuario no aumente en todo el país", expresó este jueves el ministro de Economía y Finanzas, @FelipeChapman, quien enfatizó que para poder aplicarlo requieren que los transportistas… pic.twitter.com/iZAIWTQjug — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2026

Objetivo: mantener tarifas

El Ejecutivo busca garantizar:

Que no suba el pasaje

La continuidad del servicio

Estabilidad en el sector transporte

“Estamos hablando de un programa de alivio para asegurarnos que la tarifa no aumente en todo el país”, reiteró el ministro. El plan aún se encuentra en análisis y dependerá de la información técnica que suministre el sector transporte para su implementación.