Descubre las nuevas vacantes del CCIAP y MITRADEL ya disponibles

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Vacantes de trabajo destacadas en la CCIAP
Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se encuentran vacantes de empleo en reconocidas empresas. Entre los puestos disponibles se destacan:
- Jefe de Tráfico y Logística (Colón)
- Asistente Legal
- Ejecutivo de Ventas
- Asistente Administrativo
- Administrador de Base de Datos e Integración
Ofertas de empleo en MITRADEL
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:
Panamá:
- Supervisor de Despacho
- Oficial de Mercadeo
- Contador
- Servicio Técnico electrodoméstico y línea comercial
- Técnico Electricista
- Programador de Mantenimiento y Proyectos
- Asistente de Compras
- Supervisor de Contabilidad
Chiriquí:
- Ingeniero Ambiental
Colón
- Asistente de Tráfico
Coclé
- Electromecánico
- Técnico de Refrigeración
- Marketing y Publicidad
Panamá Oeste
- Almacenista
- Asistente en Informática